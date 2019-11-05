Petrol ABD stok verileri öncesi 1 haftanın zirvesi civarında

Petrol fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini uzun süredir devam eden ABD-Çin ticaret anlaşmazlığına ilişkin ilerleme işaretlerinden ziyade ABD'de ham petrol stoklarının artacağına ilişkin beklentilere çevirmesi ile birlikte 1 haftanın en yüksek seviyesi civarında seyrediyor.

Vadeli petrol kontratları New York'ta son iki seansta yüzde 4.4 arttıktan sonra fazla değişmedi. Bloomberg'in anketine göre, ABD'de Çarşamba günü açıklanacak olan resmi verilerin ham petrol stoklarında geçen hafta 2 milyon varil artış olduğunu ve stokların Ağustos ayı başından bu yana en yüksek seviyesinden yükselişine devam ettiğini göstermesi bekleniyor. Konu hakkında bilgiye sahip kaynaklara göre, Çin, Devlet Başkanı Xi Jinping'in ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile ticaret anlaşmasının ilk safhasını imzalamak üzere ABD'de bir araya gelmek istediği yerler konusunu gözden geçiriyor.

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının talep görünümünü olumsuz etkilemesi ve küresel arzın artması ile birlikte halen Nisan ayındaki zirvesinin yüzde 15 altında. ABD'li yetkililer, Financial Times'ın konu hakkında bilgiye sahip isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Çin'den 112 milyar dolarlık ithalata uygulanan gümrük vergilerini kaldırmayı değerlendiriyor.

Axitrader Ltd. piyasa stratejisti Stephen Innes, "Petrol, sağlıklı bir dozdaki ticaret iyimserliğinden destek bulmakta," dedi ve "Ancak fiyatlar, küresel ekonominin ticaret ateşkesinden ne ölçüde faydalanacağının açık olmamasından dolayı biraz zemin kaybetti" değerlendirmesinde bulundu.

Aralık vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 1 sent yükselerek Singapur saati ile 11:55'te varil başına 56.55 dolara çıktı. Kontrat Pazartesi günü 34 sent yükselerek 56.54 dolar ile 25 Ekim!den bu yana en yüksek seviyesinden kapandı.

Ocak vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 6 sent yükselerek varil başına 62.19 dolara ulaştı. Kontrat Pazartesi günü 44 sent yükselerek 62.13 dolardan kapandı. Küresel gösterge Brent petrolü, aynı vadeli vadeli WTI'a kıyasla 5.58 dolar primli işlem gördü.

Kaynak: Bloomberg