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3 Ocak 2020 - 14:33

Tebriz kentinde Şehit Kasım Süleymani için matem töreni

Tebriz kentinde Şehit Kasım Süleymani için matem töreni

Tebriz halkı bugün Hatip Camiinde Şehit Tümgeneral Kasım Süleymani için matem töreni düzenledi.

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News Code 1883552

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