https://tr.mehrnews.com/news/1883552/ 3 Ocak 2020 - 14:33 News Code 1883552 Video Video 3 Ocak 2020 - 14:33 Tebriz kentinde Şehit Kasım Süleymani için matem töreni Tebriz halkı bugün Hatip Camiinde Şehit Tümgeneral Kasım Süleymani için matem töreni düzenledi. indir 9 MB News Code 1883552 Ekler Kasım Süleymani Şehit 2 Tebriz İran Matem merasimi İlgili haberler Yemen Ensarullah Lideri'nden başsağlığı mesajı Şehit Kasım Süleymani'nin yoluna devam edeceğiz İran'da ABD'yi kınama gösterisi Kalplerin komutanı Şehit Kasım Süleymani'nin unutulmaz fotoğrafları Suriye'den ABD'nin Bağdat'taki terör saldırısına kınama
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