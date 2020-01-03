Suriye'den ABD'nin Bağdat'taki terör saldırısına kınama

Al Mayadeen kanalına göre Suriye Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin şehadetine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetine yol açan ABD’nin Haşdi Şabi konvoyuna yaptığı çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada ayrıca, “ABD saldırısı bölgedeki durumun kötüleşmesine neden olacak tehlikeli bir eylemdir.” denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.