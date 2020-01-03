ABD cinayetinin belelini ağır ödeyecek

Irak Hizbullah Tugayları, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetine yol açan ABD'nin terör saldırısına ilişkin yayınladığı yazılı açıklamada, “Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin şehit edilişinin karşılığı ABD’nin Irak’taki varlığının yok olmasıdır” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “ABD, İsrail ve kötü rejimler cinayetleri için ağır bir bedel ödeyecekler” belirtildi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.
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