Şehit Kasım Süleymani'nin yoluna devam edeceğiz

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin şehadetine ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı.

Bu acı olay nedeniyle İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu ile İran halkına başsağlığı dileğinde bulunan Seyyid Hasan Nasrullah’ın mesajında, “Biz Şehit Kasım Süleymani’nin yolunu takip edeceğiz ve bayrağını tüm sahalar ile cephelerde dalgalandırmak ve hedeflerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesine yer verildi.

Yazılı açıklamda, dünyanın en kötülerini cezalandırmanın dünya çapındaki tüm mücahitlerin ana gündeminde yer alacağı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani, dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düştü.