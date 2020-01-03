Devrim Muhafızları'ndan ABD'nin terör saldırsına sert tepki

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani’nin ABD’nin terör saldırısında şehit düşmesi nedeniyle bir yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Bu cinayetin kötü amacına rağmen, Siyonist karşıtı süreçte ve Amerikan teröristler ve işgalcilere karşı mücadelede yeni bir sezon açılmıştır” ifadesine yer verildi.

“Haksız yere dökülen kanlar için suçlulardan acı bir intikam alacağız” denilen açıklamada, İslami Direniş Cephesi’nin de daha kararlı bir şekilde Şehit Süleymani’nin yolunu takip edeceği vurgulandı.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, “İslam ümmetinin düşmanlarına özellikle de terör destekçisi ve şer devleti olan Amerika ile sahte Siyonist rejimine şunu hatırlatmak isteriz ki, Şehit Süleymani sadece birey değil aynı zamanda sonsuza dek yaşatılacak bir inaç ve akımdır. Bundan sonra daha anlamlı işaretlerini dünyadaki gayrimeşru ve işgalci varlıklarında hissedeceklerdir." ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.