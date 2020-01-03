Yemen Ensarullah Lideri'nden başsağlığı mesajı

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi,İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetine ilişkin başsağlığı mesajı yayınlayarak ABD'nin terör saldırısına tepki gösterdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.
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