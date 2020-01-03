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3 Ocak 2020 - 13:10

Yemen Ensarullah Lideri'nden başsağlığı mesajı

Yemen Ensarullah Lideri'nden başsağlığı mesajı

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetine yol açan ABD'nin terör saldırısına tepki gösterdi.

Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik el-Husi,İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadetine ilişkin başsağlığı mesajı yayınlayarak ABD'nin terör saldırısına tepki gösterdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile beraberindeki heyet dün gece ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği roket saldırısında şehit düşmüştü.

News Code 1883550

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