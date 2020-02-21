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21 Şubat 2020 - 15:22

Kirman halkı cuma namazından sonra sandık başına gitti

Kirman halkı cuma namazından sonra sandık başına gitti

İran'ın doğusunda bulunan Kirman halkı cuma namazından sonra sandık başına gidip oyunu kullandı.

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News Code 1884686

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