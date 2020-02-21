https://tr.mehrnews.com/news/1884686/ 21 Şubat 2020 - 15:22 News Code 1884686 Video Video 21 Şubat 2020 - 15:22 Kirman halkı cuma namazından sonra sandık başına gitti İran'ın doğusunda bulunan Kirman halkı cuma namazından sonra sandık başına gidip oyunu kullandı. indir 19 MB News Code 1884686 Ekler Video Kirman kenti Genel Seçimler seçim adayı İlgili haberler Koronavirüs salgınında ölü sayısı hız kesmeden artıyor! İran'da seçim heyecanı devam ediyor İran'da koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi Kum halkı koronavirüse rağmen sandık başına gitti Çin'de 'Kovid-19' salgınında ölenlerin sayısı 2120'ye ulaştı! İran'da koronavirüs 2 can aldı Apple kötü haberi verdi: Koronavirüs iPhone'ları etkiledi!
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