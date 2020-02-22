İran'da oy sayımı devam ediyor

İran'da dün yapılan 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimlerinde oy verme süreci dün gece saat 24'te tamamlandı. Ardından seçim sandıklarındaki görevliler, oyların sayımına başladı.​

Seçimlerin dün akşam İran saatiyle 18.00'de tamamlanması gerekiyordu ancak bazı sandıklarda halkın yoğun katılımından dolayı gece saat 10.00'a kadar sürdü.

Bazı bölgelerde oy verme süreci ilk önce iki saat ve sonra ise birer saat şeklinde uzatıldı.

Seçimlerin sonuçları hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan İran İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi, seçmenlerin yoğun katılımından dolayı İran halkını tebrik etti.

Musevi, "Valiler büyük şehirlerin özellikle de başkentin sonuçlarını Pazar gününe kadar açıklamaya çalışıyorlar" dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre Tahran'daki seçimi eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı ve İran Polis Teşkilatı Başkanı Muhammed Bakır Galibaf büyük bir zaferle kazandı.

İran'daki muhafazakar gruplardan "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi", cuma günü yapılan genel seçimlere Tahran'da ortak listeyle (Milli Birlik) girme konusunda anlaşmıştı. "Devrim Şurası" grubundan Galibaf bu listenin başında yer alıyor.

Milli Birlik listesinde yer alan 30 adayın hepsinin ilk aşamada on birinci Meclis'e gireceği belirtiliyor.

Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.