21 Şubat 2020 - 17:13

İran'da seçim heyecanı devam ediyor

İsfahan halkı 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği Seçimleri için bugün sandık başına gitti.

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