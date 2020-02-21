Fotoğraf 21 Şubat 2020 - 17:13 Download photos İran'da seçim heyecanı devam ediyor İsfahan halkı 11. Dönem İran Meclisi Milletvekilliği Seçimleri için bugün sandık başına gitti. Ekler Fotoğraf İsfahan Genel Seçimler seçim adayı İlgili haberler Kirman halkı cuma namazından sonra sandık başına gitti Kum halkı koronavirüse rağmen sandık başına gitti İran hükümeti ile halkı ABD'nin yaptırımlarını hiç önemsemiyor Cumhurbaşkanı Ruhani oyunu kullandı İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei oyunu kullandı İran'da seçim heyecanı
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