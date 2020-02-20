İran'da koronavirüs vakalarının sayısı 5'e yükseldi

İran Kum Tıp Bilimleri Üniversitesi, Kum kentinde 2 ve Arak kentinde de 1 kişinin daha koronavirüs vakasına rastlandığını açıkladı.

Arak'ta koronavirüsü taşıyan kişinin kendisinin doktor olduğu ve Kum'da yaşadığı belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre, bu virüse yakalanan her 3 kişi de İran vatandaşıdır.

İran Sağlık Bakanlığı, dün Kum kentinde iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını ve hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

İran'da görülen yeni tip koronavirüs vakalarının sayısı böylelikle 5'e yükselmiş oldu.