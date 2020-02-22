Tahran'da seçim sonuçlarında son durum

İran İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi, dün Taharan’da yapılan 11. Dönem İran Meclisi seçimlerinin son sonuçlarını açıkladı.
Yüksek Seçim Kurulu'na göre Tahran seçim bölgesinde ilk 36 isim şu şekilde:
1. Muhammed Bakır Galibaf
2. Seyyid Mustafa Mirselim
3. Murtaza Ağatehrani
3. İlyas Naderan
5. Seyyid Muhsin Dehnevi
6. Seyyid Mahmud Nebeviyan
7. Muhsin Pirhadi
8. Seyyid İhsan Handuzi
9. Abulfezl Emuei
10. Fateme Rehber
11. İkbal Şakeri
12. Bijen Nobave vatan
13. Mucteba Tevanger
14. Ruhullah İzedhah
15. Ahmed Naderi
16. Zühre İlahiyan
17. Seyyid Nizameddin Musevi
18. Abdulhüseyin Ruhulemini
19. Mehdi Şerifiyan
20. Seyyid Rıza Takavi
21. Malık Şeriati
22. Sümeyye Refii
23. Seyyid Ali Yazdihah
24. Ali Hızriyan
25. Fateme Kasımpur
26. Mucteba Rızahah
27. Rıza Takipur
28. Zühre Sadat Laceverdi
29. gholam Hüseyin Rezvani
30. İzzetullah Ekberi
31. Vehid Yaminpur
32. Hemid Resai
33. Ali Ceferi
34. Alirıza Mahbub
35. Muhammed Sadık Şehbazi
36. Suheyla Celodarzade
İran'daki muhafazakar gruplardan "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi", cuma günü yapılan genel seçimlere Tahran'da ortak listeyle (Milli Birlik) girme konusunda anlaşmıştı. "Devrim Şurası" grubundan Galibaf bu listenin başında yer alıyor.
Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.
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