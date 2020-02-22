Tahran'da seçim sonuçlarında son durum

İran İçişleri Bakanlığı Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü Seyyid İsmail Musevi, dün Taharan’da yapılan 11. Dönem İran Meclisi seçimlerinin son sonuçlarını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu'na göre Tahran seçim bölgesinde ilk 36 isim şu şekilde:

1. Muhammed Bakır Galibaf

2. Seyyid Mustafa Mirselim

3. Murtaza Ağatehrani

3. İlyas Naderan

5. Seyyid Muhsin Dehnevi

6. Seyyid Mahmud Nebeviyan

7. Muhsin Pirhadi

8. Seyyid İhsan Handuzi

9. Abulfezl Emuei

10. Fateme Rehber

11. İkbal Şakeri

12. Bijen Nobave vatan

13. Mucteba Tevanger

14. Ruhullah İzedhah

15. Ahmed Naderi

16. Zühre İlahiyan

17. Seyyid Nizameddin Musevi

18. Abdulhüseyin Ruhulemini

19. Mehdi Şerifiyan

20. Seyyid Rıza Takavi

21. Malık Şeriati

22. Sümeyye Refii

23. Seyyid Ali Yazdihah

24. Ali Hızriyan

25. Fateme Kasımpur

26. Mucteba Rızahah

27. Rıza Takipur

28. Zühre Sadat Laceverdi

29. gholam Hüseyin Rezvani

30. İzzetullah Ekberi

31. Vehid Yaminpur

32. Hemid Resai

33. Ali Ceferi

34. Alirıza Mahbub

35. Muhammed Sadık Şehbazi

36. Suheyla Celodarzade

İran'daki muhafazakar gruplardan "Devrim Şurası" ve "Direniş Cephesi", cuma günü yapılan genel seçimlere Tahran'da ortak listeyle (Milli Birlik) girme konusunda anlaşmıştı. "Devrim Şurası" grubundan Galibaf bu listenin başında yer alıyor.

Yaklaşık 58 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu İran'da, 290 sandalyeli Meclis'e girebilmek için 1578 aday yarışmıştı. Başkent Tahran 35 milletvekili ile Meclis'e en fazla vekil gönderecek eyalet olurken, Elburz, İlam, Kum ve Kohgiluye-Buyer Ahmed ise 3'er milletvekili ile en az vekil çıkaran eyaletler.