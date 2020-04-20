https://tr.mehrnews.com/news/1885906/ 20 Nis 2020 10:31 News Code 1885906 Video Video 20 Nis 2020 10:31 İşgal altındaki topraklarda rejim karşıtı protesto düzenlendi Dün gece işgal altındaki topraklarda Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı protesto düzenlendi. indir 3 MB News Code 1885906 Ekler Video Siyonist İsrail İsrail İsrail Rejimi İsrail askeri İsrail anlaşması İlgili haberler Devrim Muhafızları düşmanın gözüne diken olmuştur İşgal altındaki topraklarda Kovid-19 vaka sayısı 13 bini aştı Siyonist güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürünü ifadeye çağırdı Siyonistlerin eski Hahambaşısı yeni tip koronavirüsten öldü İşgal altındaki topraklarda Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı Siyonist Rejim, Kudüs'teki Filistinlilere Kovid-19 testi yapmıyor
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