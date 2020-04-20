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20 Nis 2020 10:31

İşgal altındaki topraklarda rejim karşıtı protesto düzenlendi

İşgal altındaki topraklarda rejim karşıtı protesto düzenlendi

Dün gece işgal altındaki topraklarda Siyonist Rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı protesto düzenlendi.

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News Code 1885906

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