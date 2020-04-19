Devrim Muhafızları düşmanın gözüne diken olmuştur

İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı, Devrim Muhafızları Ordusu kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir yazılı açıklama yayınladı.

Bu devrimci kurumun İslam Devrimini istikrara kavuşturma, muhafaza etme ve geliştirme konusunda önemli bir rol oyanadığına dikkati çeken Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasında, İran Silahlı Kuvvetleri’nin özellikle Devrim Muhafızlarının ülke düşmanlarının gözüne diken olduğu belirtildi.

Açıklamada, Devrim Muhafızlarının İslami Direniş Cephesine yardım etmekle birlikte küresel istikbar ile yerli işbirlikçilerinin terörist eylemlerini etkisiz hale getirmekte kilit bir rol oynadığı bildirildi.

Devrim Muhafızlarının sulta düzeninin kötü planları karışısında elde ettiği başarılarının ABD başta olmak üzere Siyonist Rejim ve İran’ın yeminli düşmanlarının çok öfkelenmesine neden olduğu kaydedilen açıklamada, bunun için onların kara propaganda yürütüerek 'Devrim Muhafızları Korkusu’ projesine başvurduğu denildi.

Söz konusu açıklamada, “Bugünkü İran ve İslam Devrimi'nin şaşırtıcı gücü ve giddikçe büyüyen bölgedeki etkin varlığı ile bölgesel etkileşimleri kesinlikle bir gerçektir. Bunlar İran Silahları Kuvvetleri’ndeki vatan evlatlarının özverileri ile fedakarlığı sonucu gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.