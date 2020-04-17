Siyonist güçleri Mescid-i Aksa Vakfı Müdürünü ifadeye çağırdı

İşgalci İsrail polisi, Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani’yi işgal altındaki Kudüs'te bulunan El-Meskubiye Polis Merkezi'nde ifade vermeye çağırdı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, işgal güçlerinin, Şeyh Kisvani’nin en kısa zamanda ifade vermek üzere işgal altındaki Kudüs'te bulunan El-Meskubiye Polis Merkezine gelmesi gerektiğini kendilerini bildirdiğini ifade etti.

Vakıflar İdaresi yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa müdürünün daha önce de sebepsiz yere defalarca ifadesinin alındığını ama hakkında herhangi bir suç bulunamadığının altını çizdi.

Diğer taraftan had bilmez, sınır tanımaz işgal güçlerinin, Kudüs Yüksek İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb’i de gözaltına alarak ifadesini aldığı belirtildi.

22 Şubat’ta Rahmet Kapısı'nın açılmasından bir gün sonra işgalci İsrail polisi tarafından gözaltına alınan ve daha sonra Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezasına çarptırılan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Abdülazim Selheb, 40 günlük uzaklaştırma cezasıdan sonra ancak Mescid-i Aksa'ya girebilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Abdulazim Selheb, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nın yeniden kapatılması için kendilerine bir hafta mühlet veren İsrail Sulh Mahkemesi'ne cevaben, " İslami Vakıflar İdaresi olarak İsrail mahkemelerini ve kararlarını tanımıyoruz." demişti.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi