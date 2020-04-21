Hamas: "Netanyahu-Gantz ittifakı bizi korkutmaz"

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Binyamin Netanyahu ile Benny Gantz'ın kuracakları kabinenin Filistin halkının haklarını gasp etme, topraklarını ilhak etme ve Yahudi devleti kurma yönündeki radikal ajandalarından korkmadıklarını" ifade etti.

İsrail'de kurulan yeni "bloğun" tüm Filistinlileri "işgal karşısında direniş ve Filistin halkının haklarını müdafaa" temelinde ulusal bir strateji geliştirmeye itmesi gerektiğini kaydeden Berhum, İsrail'le barış imzalamanın "düş satmaktan" ibaret olduğunu vurguladı.

Siyonist Rejim basınında dün, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Meclis Başkanı Gantz'ın "acil birlik hükümeti" kurmak için gerekli anlaşmayı imzaladığı haberleri yer almıştı.

Kaynak: Sputnik