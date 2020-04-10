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10 Nis 2020 13:09

İşgal altındaki topraklarda Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

İşgal altındaki topraklarda Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

İsgal altındaki topraklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 10 bin 95'e ulaşırken, can kaybı 92'ye çıktı.

Siyonist Rejim'in Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 92'ye ulaşırken, 127 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 10 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 164'ünün durumunun ağır olduğu, 1061 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İşgal altındaki topraklarda Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA

News Code 1885675

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