İşgal altındaki topraklarda Covid-19 vaka sayısı 10 bini aştı

Siyonist Rejim'in Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 6 hastanın daha yaşamını yitirdiği belirtildi. Böylece koronavirüs kaynaklı can kaybı 92'ye ulaşırken, 127 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının da 10 bin 95'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hastalardan 164'ünün durumunun ağır olduğu, 1061 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

İşgal altındaki topraklarda Kovid-19 önlemleri kapsamında tüm okullarda eğitime ara verilirken, ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA