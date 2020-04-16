Siyonist Rejim, Kudüs'teki Filistinlilere Kovid-19 testi yapmıyor

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Kudüs Üniversitesine bağlı bir merkezin çağrısıyla düzenlenen sanal bir sempozyumda bir konuşma yapan Kudüslülerin Hakları Ulusal Koalisyonu Müdürü Zekeriyya Avde, İsrail'in Kudüs'te ikamet eden Filistinlilere Kovid-19 testi yapmadığını söyledi.

Avde, "İsrail'in Kovid-19 test merkezlerini açma konusunda geç davranması, Filistinlileri tehcire zorlayan uygulamalar kanalıyla Kudüs'ün Yahudileştirilmesi çalışmasının bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Arap Azınlık Hakları Hukuk Merkezi (Adalah) Arazi ve Planlama Departmanı Müdürü Suhad Bişara ise uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgal altındaki Filistinlilere hizmet sunması gerektiğini ancak bu konuda tedbirlerin geç alındığını, Doğu Kudüs'te ise testlerin yapılması konusunda sorun yaşandığını aktardı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) salı günü yayımladığı rapora göre, Doğu Kudüs'te salgına yakalanan hasta sayısı tam olarak bilinmiyor. Kudüs'teki Filistinli gazeteciler ise kentte çok sayıda vaka olduğunu söylüyor.

Siyonist Rejim Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 12 bin 500'ü geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı.

Kaynak: AA