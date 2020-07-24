ABD'li havayolu şirketleri Kovid-19 nedeniyle zarar etti

ABD'nin iki büyük havayolu şirketi American Airlines ile Southwest Airlines, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının hava yolculuğuna olan talebi olumsuz etkilemesi nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde zarar etti.

American Airlines ve Southwest Airlines, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançolarını açıkladı.

American Airlines'tan yapılan açıklamaya göre, şirket bu yılın ikinci çeyreğinde 2.1 milyar dolarlık zarar etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 662 milyon dolar net kar elde etmişti.

Söz konusu hava yolu şirketinin bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 86,5 azalışla 1,6 milyar dolara geriledi. Şirketin geçen yılın aynı dönemdeki geliri 11,9 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

American Airlines Üst Yöneticisi Doug Parker, "Şirket tarihinin en zorlu çeyreklerinden biriydi. Kovid-19 ve ekonomik faaliyetin durması küresel hava yolculuğuna olan talepte ciddi bozulmalara neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Sputnik