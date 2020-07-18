ABD'deki peş peşe yangınların sebebi ne?

Herhangi bir ülkede çeşitli olaylar meydana gelebilir. Bunlar teknik arızalar, insani hatalar ve doğal afetler sonucu yaşanabilir. Avustralya ve ABD’de her yıl binlerce dönümlük orman ve otlak arazi kül oluyor. Dünyanın her noktasında da gemi ve tren kazası yaşanabilir.

Öyleyse bu tür olaylar İran’da gerçekleştiği zaman Batı medyası niçin olayın sebebi gizlendiği iddiasında bulunuyor? Fakat aynı olaylar Amerika'da yaşanırsa; "bilmiyoruz", "bilinmemektedir" veya "önce araştırmalıyız, sonra yanıt veririz" gibi ifadelere başvuruluyor ve Amerikan kamuoyu için iyi bir yanıt olarak kabul edilir. Batı medyası ABD'deki herhangi bir olayda İran için beğendikleri komplo teorisine odaklanmaz.

Son günlerde ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisi 4 gün boyunca alev alev yandı ve batma eşiğine bile girdi. Tabii ki, yangın olayı Batı medyasında “itifaiyecilerin başarılı çalışmaları”, “kurtarma ekiplerinin büyük azmi” ve nihayetinde “çok sayıda mahsur kalan kişi kurtarıldı ve sağlık durumu iyi” gibi ifadeler yer aldı. Fakat hızlı bir şekilde "sebebi bilinmiyor" ifadesi de unutuldu.

Batı medyası niçin İran, Çin veya Rusya'da yaşanan olayların asıl nedenini araştırmıyor? Örneğin, hiçbir Batı medyası ABD’de Cumhuriyetçilerin Kongreden daha fazla askeri kaynak sağlamak için yıllardır Çin donanmasının üstünlüğüne odaklandığından bahsetmiyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen haftadan beri en az beş büyük yangın meydana geldi. En korkunç olay USS Bonhomme Richard isimli savaş gemisindeki yangındı ve geri kalanlar şöyle:

Perşembe günü Indiana eyaletinde yer alan Whitfield kentinde bir elektrik santralinde büyük bir yangın çıktı. Bu yangının nedeni hala bilinmemektedir.

Aynı gün, Indiana'da bir olay daha yaşandı. Burns Herbor şehrindeki ArcelorMittal çelik fabrikasında patlama meydana geldi ve olayın kesin nedeni yine ertelendi.

Perşembe sabahı itibariyle Utah eyaletinde başlayan yangın 418 dönümluk ormanlık alanı yaktı ve olay halen devam etmektedir.

Bugün sabahın erken saatlerinde de Georgia eyaletindeki bir kimya fabrikasında büyük bir yangın çıktı. Bu olayın nedeni de açıklanmadı!

Sanayi alanlar, verimli topraklar, ormanlar ve tabii ki insan gücü tüm dünyada değerlidir. Keşke insanoğlunu derinden üzüntüye sokan böylesi kazalar yaşanmasaydı. Ancak yanıtsız kalan soru şu: Batı medyasının farklı ülkelerde meydana gelen olaylara bakışı aynı mı?