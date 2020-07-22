İran: ABD'den çok daha ağır intikam alınacak

Şemhani, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, General Süleymani'nin şehit düşmesine neden olan saldırı nedeniyle ABD'den intikam alınacağı belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e suikast emrinin bizzat kendisi tarafından ABD ordusuna verildiğini itiraf ettiğini hatırlatan Ali Şemhani, "İran ve Irak halkı, bu iki şehidin intikamını alacaktır. Saldırının faillerini cezalandırmadan rahat oturmayacaklar. Çok daha ağır intikam yoldadır." ifadelerini kullandı.

ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla şehit etmişti.