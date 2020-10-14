İbrahim Kalın'dan HDP'nin Karabağ tutumuna eleştiri

Bir televizyon kanalında gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dağlık Karabağ krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan’ın, Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri alma mücadelesine ilişkin sorulan soruya cevap veren İbrahim Kalın, işgalin sona erdirilmesinin ciddi bir şekilde gündeme alınmaması durumda bu sorunu çözmenin mümkün olmadığını söyledi. 1 milyona yakın Azerbaycanlının göçmek zorunda kaldığını belirten Kalın, “Azerbaycan bugün bu mücadeleyi kendi topraklarında veriyor, tartışmalı topraklarda değil. Karabağ Azerbaycan toprağıdır” diye konuştu.

Kalın, “Biz işgalin sona erdirilmesini konuşmayacaksak, Minsk Grubu bir eylem planı ortaya koymayacaksa bu krizi çözmek mümkün olmayacak. Minsk Grubu 30 yıldır bir çözüm üretemediyse biz bir 30 yıl daha mı bekleyeceğiz? O zaman başka mekanizmaları devreye sokalım. Sayın Aliyev’in dediği ‘Rusya madem Ermenistan’ın tarafında, Türkiye’de Azerbaycan’ın tarafında biz dörtlü olarak bu meseleyi çözmek için oturup konuşalım.’ Türkiye olarak biz buna ‘hayır’ demeyiz” şeklinde konuştu.

TBMM’de iktidar ve muhalefet partilerinin arasında Azerbaycan konusunda mutabakat olduğunu belirten Kalın, “HDP konusu ayrı, onların gündemi ayrı çünkü. Keşke onlar da bu fotoğrafın parçası olsalar. Çok şikayet ediyorlar ‘bizi ayrıştırıyorlar’ diye. Kendileri aslında kendilerini ayrıştırıyorlar en temel milli meselelerde bile. Ben esefle karşıladım, dört parti bir araya geldi TBMM’de, Azerbaycan konusuyla ilgili ortak bildiri yayınladılar. Bu Türkiye’nin milli duruşudur. Bunun dışında kalarak siz siyasetinize katkı sağlıyor değilsiniz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA