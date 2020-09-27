  1. Türkiye
27 Eyl 2020 11:57

Türkiye'den Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama

Türkiye'den Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına kınama

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan sivil yerleşim birimlerine saldırarak ateşkesi ihlal etmiş ve barış ve istikrara karşı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum bu tehlikeli provokasyona derhal dur demelidir.

Türkiye bu saldırılar karşısında Azerbaycan’ın yanındadır.

Saldırılarda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.

Azerbaycan yalnız değildir. Türkiye’nin tam desteğine sahiptir."

News Code 1889390

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