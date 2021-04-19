  1. Azerbaycan
19 Nis 2021 13:23

Yeni atanan Türk büyükelçi bugün Bakü'ye geliyor

Yeni atanan Türk büyükelçi bugün Bakü'ye geliyor

Yeni atanan Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı Twitter üzerinden Bakü'ye doğru yola çıktığını açıkladı.

Türkiye'nin yeni Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bakü'ye doğru yola çıktığını duyurdu.

Bağcı'nın paylaşımında, "Yeni bir vazife için seferdeyiz. Allah girişeceğimiz her işe doğrulukla girmeyi nasip etsin, yolumuzu ve işimizi hayırlı, bereketli ve kolay kılsın, gücümüzü artırsın ve yardımcımız olsun. " ifadelerine yer verildi.

Resmi Gazete’de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Azerbaycan Cumhuriyeti Büyükelçisi Erkan Özoral merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

News Code 1893799
https://tr.mehrnews.com/news/1893799/

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