Türkiye'nin yeni Bakü Büyükelçisi güven mektubunu Bayramov’a sundu

İHA'ya göre, Azerbaycan’a yeni atanan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunun bir örneğini Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a sundu.

Azerbaycan’a yeni atanan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov tarafından kabul edildi. Kabulde Büyükelçi Bağcı, Bakan Bayramov’a güven mektubunun bir örneğini takdim etti. Bayramov, büyükelçi olarak atanmasından dolayı Bağcı’yı kutlayarak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığın başarılı bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Büyükelçi Bağcı’nın güven mektubunun aslını gelecek günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sunması bekleniyor.