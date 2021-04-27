  1. Azerbaycan
27 Nis 2021 10:04

Türkiye'nin yeni Bakü Büyükelçisi güven mektubunu Bayramov’a sundu

Türkiye'nin yeni Bakü Büyükelçisi güven mektubunu Bayramov’a sundu

Yeni atanan Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunun bir örneğini Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a sundu.

İHA'ya göre, Azerbaycan’a yeni atanan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, güven mektubunun bir örneğini Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’a sundu.

Azerbaycan’a yeni atanan Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov tarafından kabul edildi. Kabulde Büyükelçi Bağcı, Bakan Bayramov’a güven mektubunun bir örneğini takdim etti. Bayramov, büyükelçi olarak atanmasından dolayı Bağcı’yı kutlayarak, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk, kardeşlik ve stratejik ortaklığın başarılı bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Büyükelçi Bağcı’nın güven mektubunun aslını gelecek günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e sunması bekleniyor.

News Code 1893985
https://tr.mehrnews.com/news/1893985/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 4 + 3 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler