İngiltere'den Türkiye'ye 'savaş gemisi' bildirimi!

İngiltere'nin boğazları kullanarak Karadeniz'e geçirmek için izin istediği savaş gemisi için Türkiye kararını verdi.

İngiltere'nin isteğinin Montrö Sözleşmesi'ne uygun olduğu belirlendi.

Geminin Mayıs ayında Karadeniz'e geçesinin beklendiği aktardı.

İngiliz medyasında geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İngiltere'nin Karadeniz'e iki gemi yollama kararı aldığı bilgisi yer almıştı.

Ancak İngiltere tarafından Türkiye'ye yapılan bildirimde bir gemi için izin istendi.

Geçtiğimiz günlerde ABD'de de bölgeye gemi gönderme kararı almış, ancak daha sonra geri adım atmıştı.

İngiltere ise geçtiğimiz haftalarda Ukrayna hava sahasına destek amacı ile Romanya'ya savaş jeti gönderme kararı almıştı.

The Times: F-35 hazır tutulacak

Konuyu haberleştiren The Times gazetesi, detayları paylaştı:

"İngiliz donanmasından bir Type 45 destroyeri ve bir Type 23 fırkateyni, Mayıs ayında Akdeniz'deki HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi Görev Grubu’ndan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndan geçecek ve Karadeniz'e intikal edecek. HMS Queen Elizabeth Uçak Gemisi Görev Grubu'na bağlı F-35B savaş uçakları, gemilerin Rusya tarafından tehditlere maruz kalma olasılığına karşı gemilere destek vermek için hazır bulunacak."

Karadeniz'de hareketlilik artıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hazar Denizi'ndeki 15 savaş gemisini Karadeniz'e sevk etti, ardından donanmayı daha da güçlendirmek için Akdeniz'deki iki gemiyi daha İstanbul Boğazı'ndan geçirdi. Tank taşıyan "Alexander Otrakovsky" ile "Kondopoga" adlı savaş gemileri, Kırım'daki Sivastopol'da üslenen Rusya'nın Karadeniz Filosu'na katıldı.

Kaynak: Haber7