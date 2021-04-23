Mesut Özil sahalara geri dönüyor

Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, 4 Mart’taki Antalyaspor maçında bileğinden sakatlanmıştı. Sezonu kapatmanın kıyısından dönen tecrübeli futbolcu, ligde son 7 karşılaşmada forma giyemedi. Mesut geçen hafta takımla idmanlara başlasa da Başakşehir karşısında riske edilmedi. Yıldız futbolcu, pazar günkü Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Fanatik'ten Yusuf Dursun'un haberine göre Mesut Özil, sakatlığı tamamen atlattığını ve kendisini çok iyi hissettiğini söyledi. Başarılı futbolcu, “Benim yokluğumda hoca değişikliği oldu, son haftalarda iyi sonuçlar alarak zirveyle farkı 3 puana kadar düşürdük. Şimdi önümüzde kazanılmayı bekleyen6 final maçımız var. Arkadaşlarım elinden geleni yaptı, şimdi katkı verme sırası bende” ifadelerini kullandı.

"Moralimiz yüksek"

Mesut Özil, “Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Moral seviyemiz de üst düzeyde. Hep birlikte elimizi taşın altına koyup, kalan 6 maçı kazanarak şampiyonluğa uzanacağız. Bu yolda ben de takıma her şekilde faydalı olacağım” diye konuştu.

Kaynak: T24