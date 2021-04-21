  1. Spor
21 Nis 2021 11:34

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa

Bayern Münih adım adım şampiyonluğa

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih sahasında Bayer Leverkusen’i 2-0 yendi. Bavyera ekibi, bitime 4 hafta kala en yakın takipçisi Leipzig'le puan farkını 10'a yükseltti.

Lider Bayern Münih, Bundesliga’nın 30. haftasında Allianz Arena’da Bayer Leverkusen’i konuk etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bavyera ekibi, 7. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 13. dakikada Joshua Kimmich’in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takım da gol bulamayınca Bayern Münih karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leipzig Köln deplasmanından puansız döndü

Leipzig ise deplasmanda düşme hattında yer alan Köln’e 2-1 yenildi.

İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada Köln’ün golleri 46. ve 60. dakikalarda Jonas Hector attı. Leipzig’in tek golü 59. Dakikada Amadou Hidara kaydetti.

Böylelikle Bayern Münih aldığı galibiyetle 71 puanla liderliğini sürdürdü ve 61 puanla ikinci sırada bulunan Leipzig ile puan farkını 10’a çıkardı.

Bayer Leverkusen 47 puanla 6. sırada kalırken, Köln 26 puanla 17. sırada yer alıyor.

Kaynak: TRT Spor

News Code 1893857
https://tr.mehrnews.com/news/1893857/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 6 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler