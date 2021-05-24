Petrol fiyatlarında İran etkisi

Petrol fiyatları, ABD’deki ekonomik toparlanmanın İran’dan gelecek fazladan üretimi dengeleyeceğine dair beklentilerle varil başına 64 dolara yükseldi.

Batı Teksas Petrolü, cuma günü yüzde 2,5 yükseldikten sonra yüzde 0,6 daha yükseldi. ABD’de koronavirüs vakalarının artış hızı azalırken Haziran ayından bu yana ilk defa 30 binin üzerinde vaka sayısı çıkmayan bir hafta geçirildi.

İran ve küresel güçler arasındaki görüşmeler, nükleer anlaşmayla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için bu hafta Viena’da devam edecek.

Goldman Sachs ise daha yüksek fiyatların hala gündemde olduğunu ve İran’dan gelecek fazladan arza rağmen Brent petrol’ün bu sene 80 dolara tırmanmaya hazırlandığını belirtiyor.

Temmuz vadeli Batı Teksas Petrolü, Nymex piyasasında, yüzde 0,6 yükselişle varil başına 63,93 dolardan işlem gördü.

Temmuz vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,6 yükselişle varil başına 66,82 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg