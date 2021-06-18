https://tr.mehrnews.com/news/1895129/ 18 Haz 2021 11:54 News Code 1895129 Video Video 18 Haz 2021 11:54 Şehit General Süleymani'nin hemşehrileri aşırı sıcağa rağmen sandık başında Şehit General Kasım Süleymani'nin hemşehrileri 50 derecelik sıcaklığa rağmen sandık başına gitti. indir 12 MB News Code 1895129 کپی شد Ekler Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) Genel Seçimler seçim adayı Kirman Eyaleti İlgili haberler Seraya el-Kudüs güçlerinden Ayetullah Hamanei'ye teşekkür Çin'deki İran vatandaşları oylarını kullandı İmam Humeyni, Kudüs hakkındaki düşünceleri söylemden eyleme geçirdi Süleyman Soylu krizi AK parti'yi gruplara ayrılmış durumda Azerbaycan'da yaşayan İranlı vatandaşlar sandık başında Tebriz'de cumburbaşkanlığı seçimine yoğun katılım Kudüs Gücü Komutanı Siyonistlere seslendi: Geri dönün Tahran'daki Bakiyetullah Hastanesinde seçim heyecanı
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