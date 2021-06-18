  1. Video
18 Haz 2021 11:54

Şehit General Süleymani'nin hemşehrileri aşırı sıcağa rağmen sandık başında

Şehit General Süleymani'nin hemşehrileri aşırı sıcağa rağmen sandık başında

Şehit General Kasım Süleymani'nin hemşehrileri 50 derecelik sıcaklığa rağmen sandık başına gitti.

indir 12 MB

News Code 1895129
https://tr.mehrnews.com/news/1895129/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 8 + 7 =