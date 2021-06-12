Seraya el-Kudüs güçlerinden Ayetullah Hamanei'ye teşekkür

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Seraya el-Kudüs güçlerinden bir komutan, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ve Şehit Genral Süleymani’nin Filistin direnişini destekleme yönündeki çabalarını takdir etti.

"Kasım" füzesinin isminin Şehit Süleymani'nin isminden alıdığını belirten Seraya el-Kudüs mensubu, Şehit Süleymani'nin direnişi destekleyerek, Siyonist düşmanla savaşmak için hiçbir çabadan kaçınmadığını ifade etti.