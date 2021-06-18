Azerbaycan'da yaşayan İranlı vatandaşlar sandık başında

Azerbaycan’da yaşayan İranlı vatandaşlar 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmak üzere başkent Bakü’de ve İran'​ın Nahçıvan Başkonsolosluğu'nde sandık başına geldi.

Yerel saatle 08.00'de başlayan İran cumhurbaşkanlığı seçimleri saat 18.00'e kadar devam edecek.

İran’ın Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi ve İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin Azerbaycan Temsilcisi Seyyid Ali Ekber Ocak nejad da oy kullanma merkezinde bulunarak oy pusulasını sandığa attı.

Seyyid Abbas Musevi seçim öncesi, daha iyi bir seçim yapılması için gereken önlemlerin ele alındığını söyledi.