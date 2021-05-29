Kudüs Gücü Komutanı Siyonistlere seslendi: Geri dönün

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, eski Kudüs Gücü Komutan Yardımcısı General Muhammed Hicazi için düzenlenen anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi.

Tuğgeneral Kaani, Şehit General Kasım Süleymani ile General Muhammed Hicazi'nin Direniş Cephesi için büyük hizmetler sunduğunu hatırlattı.

Filistin'deki son gelişmeleri değerlendiren Tuğgeneral Kaani,"Gazze'nin 15 yılı aşkın abluka altında olmasına rağmen tüm Filistin'i kahramanca savunduğuna tanıklık ettik. Filistinlilerin Siyonist Rejim'le savaşının ilk üç gününde, işgal altındaki bölgelere 22 günlük savaşın tamamı kadar füze fırlattı. Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin 'Bu çocukların ellerini Hac Kasım (Şehit General Kasım Süleymani) doldurdu' şeklindeki sözleri 12 günlük savaşta anlaşıldı." dedi.

Tuğgeneral Kaani, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist Rejim Gazze savaşının ilk gününden itibaren arabuluculuk yapan ülkelerden savaşın durdurulması için Filistinlilerle temasa geçmelerini istediler ve yalvarmaya başladılar. Çok güçlü Filistin evlatları ise şartlarını dile getirip bu şartların kabul edildiği takdirde ateşkese hazır olduklarını bildirdiler ve şartlarını Siyonistlere dayatana kadar savaşmadan vazgeçmediler."

Tuğgeneral Kaani, "Bugün dünyanın her yerinde General Kasım Süleymani ve Hicazi gibi şehitlerin sunduğu hizmetleri sayesinde herkes direnişin her sahada verimli sonuç verdiğine inanıyor." ifadesini kullandı.

Filistin direniş grupları tarafından fırlatılan 3 binden fazla füzenin kendi toplakllarında üretildiğini anlatan Tuğgeneral Kaani, şunları kaydetti:

“Şu andan itibaren, direnişin Filistin evlatlarına mesajı şu: Planlamalarınız tüm Filistin’i yönetmek için olmalı. Hiçi kuşkusuz, Siyonist Rejim işgal ettiği toprakların kontrollerinden çıkacağı zamanı düşünmelidir.”

Tuğgeneral Kaani, Siyonistlere seslenerek, "Tüm Siyonistlere Filistin topraklarına yerleşmeden önce Avrupa, Amerika veya başka yerlerde sattığınız evlerin fiyatı daha fazla yükselmeden geri dönüp oradaki evlerinizi yeniden satın almanızı tavsiye ediyorum." dedi.

Bunlara ilave olarak Kudüs Gücü Komutanı, "Siyonistler Filistin topraklarını rezil bir şekilde terk edeceği günü düşünmeli ve Filistin'deki kardeşlerimiz de bugünden itibaren o gün için tedbirli planlar hazırlamak için harekete geçmelidir. 12 günlük savaş, kahraman Filistin halkının tüm topraklarını yönetmeyi düşünmesi gerektiğini ve Siyonistlerin bundan sonra bu topraklardan ayrılmayı düşünmesi gerektiğini ispatladı." diye konuştu.