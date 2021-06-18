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18 Haz 2021 14:51

İstanbul'daki İran vatandaşları sandık başında

İstanbul'daki İran vatandaşları sandık başında

İstanbul'da yaşayan İran vatandaşları sabah saat 08.00'den itibaren başkonsolosluğa gelerek oylarını kullandı.

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News Code 1895140
https://tr.mehrnews.com/news/1895140/

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