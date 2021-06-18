https://tr.mehrnews.com/news/1895140/ 18 Haz 2021 14:51 News Code 1895140 Video Video 18 Haz 2021 14:51 İstanbul'daki İran vatandaşları sandık başında İstanbul'da yaşayan İran vatandaşları sabah saat 08.00'den itibaren başkonsolosluğa gelerek oylarını kullandı. indir 5 MB News Code 1895140 کپی شد Ekler İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) Türkiye İstanbul sandık İlgili haberler Cumhurbaşkanı adayı Rızai oyunu kullandı Kudüs Gücü Komutanı oyunu Tahran'da kullandı Rusya'daki İranlılar sandık başında Azerbaycan'da yaşayan İranlı vatandaşlar sandık başında IKBY'deki İranlı seçmenler sandığa gitti Tahran'daki Bakiyetullah Hastanesinde seçim heyecanı Huzistan eyaletinde halk sandık başında
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