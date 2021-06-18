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18 Haz 2021 15:38

Kudüs Gücü Komutanı oyunu Tahran'da kullandı

Kudüs Gücü Komutanı oyunu Tahran'da kullandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, oyunu Tahran'da kullandı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, oyunu Tahran'da kullandı.

Ülkede 13'üncü cumhurbaşkanını belirlemek için oy verme işlemi bugün yerel saat ile 7.00'de başladı. Sandıklar geceyarısı 00.00'a kadar açık kalacak.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti

İran'da üç cumhurbaşkanı adayı seçimden çekilmişti.

News Code 1895143
https://tr.mehrnews.com/news/1895143/

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