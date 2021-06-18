Rusya'daki İranlılar sandık başında

Rusya'ya bağlı bir oblast olan Astrahan'da yaşayan İran vatandaşları, 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran'ın Astrahan Başkonsolosluğu'nda sandık başına gitti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Astrahan Başkonsolosu Mehdi Akuçakian seçimler için oyunu kullandı.
İran halkı bugün 4 adaylı yarışta cumhurbaşkanını seçecek.
Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışacak isimler şöyle:
1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi
2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai
3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi
4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti
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