İran Meclisi Başkanı Galibaf'tan seçim tebriği

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda halkın 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımına değinerek, “Verimsizliklerden duyulan rahatsızlık ve şikayetlere rağmen halkımız yine de seçime yoğun katılımla bizi gururlandırdı” dedi.

Galibaf’ın paylaşımında ayrıca, “Ulusal seçim kutlaması ve bu destansı katılımdan dolayı İslam Devrimi Lideri ve İran'ın asil ve gururlu milletine tebrik ediyorum" ifadesi kullanıldı.

İran'da halk 8. Cumhurbaşkanı'nı seçmek için dün sandık başına gitti. Yaklaşık 53 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, ilk turda yüzde 50+1 oy oranına ulaşan aday yarışı kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti