IKBY'deki İranlı seçmenler sandığa gitti

IKBY'deki Süleymaniye ilinde yaşayan İran vatandaşları 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için İran İslam Cumhuriyeti Süleymaniye Başkonsolosluğu'na gitti.

Başkonsoloslukta basın sorumlusu Suruş Sazani, Şafak News'a verdiği açıklamada, "Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başladı ve saat 18.00'e kadar devam edecek. Seçime katılım çok iyiyidi. Saat 12.00'ye kadar yaklaşık 1000 ila 1500 seçmen oyunu kullandı." dedi.

İran halkı bugün 4 adaylı yarışta cumhurbaşkanını seçecek.

Cumhurbaşkanlığı koltuğu için yarışan isimler şöyle:

1. Yargı Erki Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi

2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai

3. Milletvekili Emir Hüseyin Kadızade Haşimi

4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti