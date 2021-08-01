Fransa'da hükümetin COVID-19 ile mücadele politikası protesto edildi

Başta başkent Paris olmak üzere, ülkenin 184 noktasında yüz binlerce kişi, hükümetin COVID-19'la mücadele politikalarını protesto için art arda üçüncü cumartesi meydanları doldurdu.

Resmi verilere göre, en az 3 bin güvenlik gücünün görevlendirildiği Paris’in 4 ayrı yerinde düzenlenen protestolara 14 bin 250 kişi katılırken, ülke genelinde en az 200 bin kişi gösterilere katıldı.

Sarı Yelekliler, "özgürlük" adı altında düzenledikleri protestoya Viliers metro istasyonu etrafında toplanarak, "diktatör hapishaneye", "özgürlük", "Macron istifa" sloganları eşliğinde Bastille Meydanına doğru ilerledi.

Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı

İzin verilen rotanın dışına çıkmak isteyen protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.

Güvenlik güçleri, kendilerine taş, sopa, maytap atan göstericilere göz yaşartıcı gaz, cop ve tazyikli suyla müdahale etti.

Göstericilerin bir kısmı, çöp konteynerlerini ateşe verdi.

Bazı göstericiler, yolları üzerindeki Agence France Presse ekibine, protestoları manipüle ettikleri gerekçesiyle tükürerek ve hakaret ederek tepki gösterdi.

3 polis yaralandı, 19 gösterici gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa genelindeki gösterilerde 3 polisin yaralandığını, 10’u Paris’te 19 göstericinin gözaltına alındığını belirtti.