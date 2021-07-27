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27 Tem 2021 20:10

AB, Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı

AB, Tunus'ta meclis faaliyetlerinin yeniden başlatılması çağrısı yaptı

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta temel haklara saygı gösterilmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle meclisin çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Tunus'ta temel haklara saygı gösterilmesi, istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle meclisin çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

AB'den yapılan yazılı açıklamada, Tunus'taki gelişmelerin büyük dikkatle takip edildiği bildirildi.

Açıklamada Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Mümkün olan en kısa sürede kurumsal istikrarın yeniden sağlanması ve özellikle parlamentonun faaliyetinin yeniden başlatılması, temel haklara saygı gösterilmesi ve her türlü şiddetten kaçınılması çağrısında bulunuyoruz," ifadelerini kullandi.

Kaynak: Euronews

News Code 1896034
https://tr.mehrnews.com/news/1896034/

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