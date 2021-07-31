Viyana görüşmelerinin amacı nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmak

Rus yetkili Mihail Ulyanov, Viyana'daki Nükleer Anlaşma görüşmelerinin amacının sadece bu nükleer anlaşmayı canlandırmak olduğunu vurgulayarak, tüm tarafların bu ortak amacı takip etmesi gerektiğini söyledi.

Der Spiegel dergisine konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD'nin İran Nükleer Anlaşması'ndan yasa dışı olarak çekilmesine ve Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmaya olan bağlılığına değinmeksizin Viyana'daki görüşmelerle ilgili olarak, “İran’ın, bir yandan Viyana nükleer müzakerelerinin yeniden başlamasını geciktirirken, diğer yandan aynı anda anlaşmanın temel unsurlarından uzaklaştığını giderek artan bir rahatsızlıkla görüyorum.” iddiasında bulundu.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan ve İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması için Viyana’da yapılması planlanan görüşmelere atıfta bulunan Alman bakan, “KOEP'e geri dönmek istiyoruz ve bunun tüm tarafların çıkarına olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ancak bu seçeneğin sonsuza kadar masada olmadığı da açık.” ifadesini kullandı.