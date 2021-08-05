Rus Dışişleri: Türkiye'nin S-400 tutumuna değer veriyoruz

Sputnik’e konuşan Pilipson, “Karşılıklı olarak çıkar sağlayan birçok konuda Rusya-Türkiye işbirliğinin giderek geliştiğini memnuniyetle görüyoruz. Askeri-teknik alanda işbirliği de buna dahil. Ortak projelerin uygulanması, özellikle de Ankara’ya 2019’da S-400 Triumf füze savunma sisteminin sevkiyatı, ülkelerimizin bu alanda işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirmek konusundaki kararlılığını gösteriyor. Bunun için önemli bir potansiyel görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pilipson açıklamalarına şöyle devam etti: “Dışarıdan gelen baskılara rağmen kendi savunma becerilerini sağlamak yönünde hareket eden Türk partnerlerimizin tutumuna kıymet veriyoruz.”

Ankara’nın bir diğer S-400 bataryasını ne zaman alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Pilipson, “İlgili makamlar karşılıklı askeri-teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için temas halinde. Uzmanlar sakince çalışsın, acele etmeye gerek yok” dedi.