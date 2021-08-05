TBMM Başkanı Şentop Tahran'da

AA'ya göre, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Tahran Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ruhullah Mütefekkir Azad ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs karşıladı.

Türkiye-İran Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de heyette yer alıyor.

Şentop, İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile görüşecek ve Reisi'nin Meclisteki yemin törenine katılacak.