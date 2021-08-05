Afganistan Cumhurbaşkanı Gani İran'a geldi

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yemin törenine katılmak üzere bugün Tahran'a geldi.

Gani, İran’ın yeni cumhurbaşkanının yemin törenine katılmanın yanında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve bir çok İranlı yetkili ile görüşecek.

Buna ilaveten Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin de törene katılmak için İran'a gelmiştir.

İran'da eski Yargı Erki Başkanı Seyyid İbrahim Reisi, 18 Haziran'da yapılan 13'üncü Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8'inci Cumhurbaşkanı olmuştu.

3 Ağustos günü eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den görevi devralan Reisi’nin yemin töreni bugün yerli ve yabancı yetkililerin katılımıyla İslami Şura Meclisi'nde düzenlenecek.