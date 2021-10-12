Tarihi rekor: Dolar kuru 9 TL’yi geçti

Dün yeni haftanın ilk işlem gününe sakin başlayan dolar, gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Meclis Plan Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumun ardından yükselişe geçti.

Kavcıoğlu, TL'deki değer kaybının sadece alınan faiz indiriminden kaynaklandığını düşünmenin doğru olmayacağını dile getirdi. Kavcıoğlu "Sürpriz bir indirim yapmadığımızı çok net söyleyebiliriz. Ağustos-eylül gibi faiz indirme yol haritamızı belirtmiştik. Merkez Bankası’nın görevlerini ihmal etmesi ya da bunun dışında karar alması söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

Toplantının ardından dolar/TL kuru kademeli yükselişine devam etti. Dolar daha sonra piyasaların kapalı olduğu akşam saatlerinde yükselişe geçerek 9 lirayı aştı ve tarihi zirvesini 9,0185 seviyesine taşıdı.

T24'de göre, doların yükselerek tarihi zirvesini aşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik açıklamaları da etkili oldu.

Dolardaki yükseliş nasıl başladı?

Öte yandan doların yükseliş trendine girmesi ilk olarak Merkez Bankası'nın 23 Eylül tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantısında politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmesiyle başladı. TCMB, söz konusu PPK toplantısının ardından yüzde 19 olan faizi, yüzde 18'e çekmişti.

Kararın ardından 8,68 lira civarında dalgalanan dolar/TL, 8,88 seviyesine kadar yükselmişti.

Ardından küresel piyasalarda doların güçlenmesinin de etkisiyle TL'deki değer kaybı devam ederken, dolar kuru 8,95 seviyesine çıkmıştı.