OPEC petrol talep tahminini düşürdü

OPEC yayımladığı aylık piyasa raporunda, bu yıl için küresel petrol talebi tahminini aşağı yönlü güncellerken üyelerini piyasaları yakından takip etmeleri konusunda uyardı.

OPEC, doğalgaz fiyatlarındaki yükselişle beraber enerji üretimi gibi sektörlerde petrole olan talebin artabileceğini fakat rafinerilerdekki üretimin azalabileceğini söyledi.

OPEC küresel petrol talebi büyümesi tahminini bu yıl için 5,96 milyon varilden 5,8 milyon varile düşürürken dördüncü çeyrek için toplam talep tahminini günlük 120 bin varil yükselterek günlük 99,82 milyon varile çıkardı.

OPEC'in Eylül ayında yayımladığı son rapor, dünyada arz açığının gelecek aylarda da devam edeceği sinyalini vermişti. Kurumun aylık olarak açıkladığı raporda, delta varyantı tehdidine rağmen petrol tüketiminin toparlanmaya devam ettiği belirtilmişti.

Raporda Kuzey Denizi, ABD ve Meksika'da ham petrol üretiminin beklenenden daha düşük olduğu ifade edilmişti. Raporda küresel ekonomik toparlanmanın yılın ilk yarısında petrol talebini önemli ölçüde artırdığı ancak bu dinamiğin sene sonuna doğru yavaşlayacağı, genel trendin ise olumlu olduğu belirtilmişti.

Bu yıl için petrol talebi tahmini OPEC dışı ülkelerde yaşanan arz sıkıntıları nedeniyle önceki aya kıyasla günlük 260 bin varil artırılmıştı.,

Kaynak: Bloomberg