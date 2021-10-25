Sudan'da darbe girişimi

Al hadath Televizyonu'nun kaynaklarına dayandırdığı habere göre Başbakan Hamduk ev hapsinde tutuluyor.

NTV tarafından aktarılan haberde, iktidardaki askeri ve sivil temsilcilerin oluşturduğu konseyin bir sivil üyesi ve kabinenin 4 bakanının da askerlerce tutuklandığı belirtildi.

İddiaya göre başbakan Abdullah Hamduk'un medya danışmanı da tutuklanan kişiler arasında.

Sudan'da, 21 Eylül'deki başarısız darbe girişiminin ardından meclisteki asker ve sivil temsilciler arasında gerilim artırmıştı.