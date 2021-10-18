Maduro: Muhalefetle yapılan diyaloğumuz ABD yüzünden kesildi

Devlet televizyonu VTV'de açıklamalarda bulunan Nicolas Maduro, muhalefet ile 13 Ağustos'tan bu yana sürdürdükleri diyaloğa ABD tarafından "ölümcül bir bıçak" saplandığını belirterek, görüşmelerden çekildiklerini teyit etti.

"Diyalog istemiyorlar, Venezuela için barış istemiyorlar"

Maduro, dün Batı Afrika ülkesi Cabo Verde yetkililerince ABD'ye teslim edilen Alex Saab'ın Venezuelalı bir diplomat olduğunu savunarak, "ABD, Meksika diyalog komisyonunun bir üyesi olan Alex Saab'ı kaçırarak, Meksika'daki müzakerelere ölümcül bir darbe indirdiğini biliyordu, bunu bildiği için Birleşik Devletler harekete geçti. Diyalog istemiyorlar, Venezuela için barış istemiyorlar." ifadesini kullandı.

Muhalefet ile yapılması beklenen 4. tur görüşmelerinin askıya alınması emrini verdiğini dile getiren Maduro, buna gerekçe olarak Saab'ın ABD'ye teslim edilmesini gösterdi.

Öte yandan muhalefet temsilcileri bugün yaptıkları açıklamada, hükümete diyalog masasına dönmesi çağrısında bulundu.

Saab 12 Haziran 2020'de gözaltına alınmıştı

Saab, ABD'nin talebi üzerine kara para aklama davası nedeniyle Cabo Verde'de gözaltına alınmıştı. Venezuelalı yetkililerden o dönem yapılan açıklamada, Saab'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu belirtilerek, Cabo Verde'yi Viyana Sözleşmesini ihlal etmekle suçlamıştı.

Saab, dün Cabo Verde yetkilileri tarafından ABD'ye teslim edilmişti.

Kaynak: AA