Erdoğan'dan F-35'ler ile ilgili flaş açıklama

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika ülkesi Angola’ya ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, F-16 talebine ilişkin "ABD'nin böyle bir teklifi oldu" dedi

Erdoğan, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 almasına ilişkin konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Arkadaşlar bu konu tabi malum F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. Bizim böyle bir durumumuz söz konusu değil. Biz 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu. Bununla ilgili olarak da biz ülkemizin savunma ihtiyaçlarını gidermek için ne gerekiyorsa bu adımları atalım dedik.

Bugünün devamlılığı için de özellikle savaş uçağı filomuzu her zaman hazır ve modern duruma getirmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. F-16'ların modernizasyonundan tutun yenilerini almak suretiyle filomuzu daha da geliştirelim gayreti içerisindeyiz. Bu F-35 programı kapsamında ödemesini almamız gerekiyor. Görüşmelerimizde bu konuyu dile getiriyoruz. Sorunun çözümü için de diyaloğu önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber7