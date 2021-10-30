İran: Sudan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Sudan’daki son gelişmelere ilişkin olarak, “İran bu gelişmleri yakından izliyor. Sudan’da son günlerde yaşanan şaibeli olayların ülkedeki demokratik geçiş sürecine katkı sağlamayacağı açıktır” dedi.

Sait Hatipzade, “Yönetimin bir kısmının demokratik olmayan bir şekilde kaldırılması, Sudan halkının iradesini görmezden gelir ve bu ülke halkının peşinden koştuğu hedefleri karşılamayacaktır” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “Bu gelişmelerde dış faktörlerin etkili bir şekilde yer aldığını gösteren belirtiler var. Öyle ki Siyonist akımlar mutluluklarını bu eylemlerden gizlemiyorlar” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, “İran, Sudan Yönetim Konseyi'nin ihtiyatlı olması gerektiğini vurgularken bu ülkedeki tüm yerel tarafları Sudan-Sudan diyaloga girmeye çağırıyor” diye kaydetti.